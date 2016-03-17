Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017, Канада, с 26 декабря по 5 января

Спортивные школы
Спорт объекты и организации
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Набор спортивных групп9.12.2016 Хореография для детей.Спортивно-Бальные танцы
Добрый день,нас зовут Светлана и Александр,мы действующие танцоры,Sкласс,кандидаты в Мастера спорта.Объявляем набор в детские группы(3-5),средние (7-10)и старшие(10-15) В программу входят групповые тренировки,растяжка и общая физическая подготовка(3000 рублей в месяц)Индивидуальные занятия( 1500р)Так же,есть набор во взрослую школу танцев.Все подробности по телефону или на почту!!!!г.Москва
Москва
25.11.2016 Набор в группы начальной подготовки по прыжкам на батуте
Проводится набор детей в группы начальной подготовки по прыжкам на батуте и прыжкам на акробатической дорожке. Принимаются мальчики и девочки с 3 до 10 лет. Групповые и индивидуальные занятия. Подробную информацию вы можете узнать предварительно позвонив по телефону.
Санкт-Петербург
Ищу спортивные школы, секции, команды16.12.2016 Готов играть в футбол
Здраствуйте , меня зовут Павел, мне 19 лет, живу в Чувашии г. Канаш, хочу попасть в какой нибудь клуб, мой рост играю я в полузащите или наподающий , мой рост 172 см, участвовал на чемпионате чувашии , игралза школу и за училище, буду рад если пригласят за какой нибудь клуб )
Канаш
Приглашение на соревнования04.01.2017
Международный детско-юношеский турнир по футболу TURKISH HOLIDAY SPRING EDITION 2017
Даты проведения: 21.03. – 27.03.2017
Место проведения: Алания/Анталия/Турция
5* гостиницы Eftalia Hotels
Возрасты: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года рождения
Организаторы: ДФЛ России и Евима Футбол – Болгария
Контактная информация:
Телефон: +7 (499) 763-69-52, +7 (499) 161-06-68; Факс:+7 (499) 763-69-53, +7 (499) 161-06-68, e-mail: dfliga@bk.ru
Тел.+359 879669565, +359 878180473, факс +359 66 800548, e-mail: office@evimafootball.com
www.evimafootball.com
04.01.2017
Супер-турниры по мини-футболу для детей в Санкт-Пететбурге!
Приглашаем Вас принять участие в Традиционных турнирах по мини-футболу для детей в г. Санкт-Петербурге:
1. SoccerCup Futsal
13.12.-15.12.2-17г.
Возрастные категории: 2007, 2008, 2009, 2010 г.р.
2. Открытое Первенство Красносельского района г. С-Петербурга
03.02.-05.02.2017г.
Возрастные категории: 2005, 2006, 2009 г.р.
Достойный уровень, доступные цены. Команды-участницы из разных уголков России (Хабаровск, Оренбург, Саратов, Москва и Московская область и многие другие). Клубам, приезжающим по нескольким возрастам – скидки!!! Мы вас ждем!!!
Санкт-Петербург
Тел. для справок: 89219536025
soccercup@mail.ru
www.soccercups.ru
Контактное лицо: Михаил
04.01.2017
III Международный турнир по футболу среди детско-юношеских команд 2004 года рождения «Зимний Петербург – 2017»
Уважаемые Тренеры, Футболисты и Родители.
Приглашаем Вас принять участие в III Международном турнире по футболу среди детско-юношеских команд 2004 года рождения «Зимний Петербург – 2017» в городе Санкт-Петербург с 03.01.17-08.01.17 (период зимних каникул). Заезд иногородних команд 02.01.17.
В турнире традиционно принимают участие команды из Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, Рыбинска, Тольятти, Астрахани, Белгорода, Череповца, Таллина, Риги, а так же из других городов и стран СНГ.
ВСЕ ИГРЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В КРЫТОМ МАНЕЖЕ!
ДВОРЕЦ СПОРТИВНЫХ ИГР «Зенит» ( ул.Бутлерова д.9)
Возрастные категории:
2004 год рождения – 2 тайма по 30 минут
Тел.+79062453332 – Архипов Кирилл Сергеевич
Тел.+79117651307 - Якушев Юрий Владимирович
Тел. +79110015355 – Егоров Андрей Дмитриевич
Электронная почта: spbkidsfootball@mail.ru
Группа в Вконтакте : vk.com/spb_kidsfootball
В турнире примут участие 8 команд. Каждой команде гарантируется минимум 5 игр. Чтобы получить положение по турниру, просьба писать на эл.почту или вконтакт. По любым возникающим у вас вопросам звоните по телефонам, которые указаны выше.
С уважением, «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА»
04.01.2017
Международный детско-юношеский турнир по футболу EVIMA CUP BANSKO SPRING EDITION 2017
Даты проведения: 12.04. – 16.04.2017
Место проведения: Банско, Болгария
3* и 4* гостиницы
Возрасты: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года рождения
Организаторы: ДФЛ России и Евима Футбол – Болгария
Контактная информация:
Тел.: +7 (499) 763-69-52, +7 (499) 161-06-68; Факс:+7 (499) 763-69-53, +7 (499) 161-06-68, e-mail: dfliga@bk.ru
Тел.: +359 879669565, +359 878180473, факс +359 66 800548, e-mail: office@evimafootball.com
www.evimafootball.com
4.01.2017 Приглашение на турнир по футболу "Крымский подснежник-2017"
Приглашаем принять участие в Международном детско-юношеском турнире по футболу "Крымский подснежник 2017" в г. Евпатория, на берегу Черного моря. Турнир проводится на спортивных базах Центр спорта "Эволюция" и ОЛЦ "Северный" на 3 полях с натуральной травой и 3 полях с искусственным покрытием. Корпуса для проживания находятся в 50-150 метрах от футбольных полей. Сроки проведения: с 21 марта по 31 марта 2017 г. Участвуют возраста: 2000 (U17), 2001 (U16), 2002 (U15), 2003 (U14), 2004 (U13), 2005 (U12), 2006 (U11), 2007 (U10), 2008 (U9), 2009 (U8), 2010 (U7) (Приглашаются команды хорошего уровня). Самые низкие цены в Крыму (Бонусы!). Тел.:+7 (978) 855-51-29 / Факс: +7(36569) 2-21-29 / tihonovichpetr@mail.ru / http://podsneznik-evp.ru/
4.01.2017 ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ В МИНСКЕ В ФЕВРАЛЕ (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
Приглашаем принять участие в Международном детском турнире по футболу “Наше будущее 2017”, который пройдет в столице Республики Беларусь г. Минск, в футбольном манеже, с 16 февраля по 25 февраля 2017 года. ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА: 16 – 18 февраля 2017 г. – юноши 2005, 2006 г.р.; 23 – 25 февраля 2017 г. – юноши 2007, 2008, 2009 г.р. Количество мест ограничено. Мы будем рады видеть Ваши команды как участников турнира! Вся информация на сайте http://bonchance.by/tours/tour?id=3315 или по тел. +375 29 661 18 25 или http://www.footbik.by/nashe-budushhee/
Минск/Беларусь
Спортивно-оздоровительный лагерь28.12.2016 Учебно - тренировочные сборы по футболу в Тамбове с организацией мини - турниров и спаррингов
В Тамбове построен современный футбольный спортивный комплекс , включающий три стандартных поля и учебно - восстановительный центр , включающий современный тренажерный зал , кабинеты для разбора игр , сауну , медицинский кабинет. Есть возможность провести сборы в нашем городе. Размещение в "Амакс" парк - отеле в сосновом лесу , рядом с естественным водоемом( место размещения недалеко от центра города) . У нас очень приемлемые цены , оптимальное сочетание " цена - качество". Организация спаррингов и футбольных турниров во время сборов( согласование заранее).
Тамбов
Поиск работы и размещение вакансий в спортивном секторе31.12.2016 Ищу работу
Работаю тренером по художественной гимнастике более 4-ех лет в Казахстане. КМС. Многократный призёр республики Казахстан.
Степногорск