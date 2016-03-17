Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017, Канада, с 26 декабря по 5 января



Набор спортивных групп 9.12.2016 Хореография для детей.Спортивно-Бальные танцы

Добрый день,нас зовут Светлана и Александр,мы действующие танцоры,Sкласс,кандидаты в Мастера спорта.Объявляем набор в детские группы(3-5),средние (7-10)и старшие(10-15) В программу входят групповые тренировки,растяжка и общая физическая подготовка(3000 рублей в месяц)Индивидуальные занятия( 1500р)Так же,есть набор во взрослую школу танцев.Все подробности по телефону или на почту!!!!г.Москва

Москва



25.11.2016 Набор в группы начальной подготовки по прыжкам на батуте

Проводится набор детей в группы начальной подготовки по прыжкам на батуте и прыжкам на акробатической дорожке. Принимаются мальчики и девочки с 3 до 10 лет. Групповые и индивидуальные занятия. Подробную информацию вы можете узнать предварительно позвонив по телефону.

Санкт-Петербург



Набор спортивных групп, подробнее Ищу спортивные школы, секции, команды 16.12.2016 Готов играть в футбол

Здраствуйте , меня зовут Павел, мне 19 лет, живу в Чувашии г. Канаш, хочу попасть в какой нибудь клуб, мой рост играю я в полузащите или наподающий , мой рост 172 см, участвовал на чемпионате чувашии , игралза школу и за училище, буду рад если пригласят за какой нибудь клуб )

Канаш



Ищу спортивные школы, секции, команды Приглашение на соревнования 04.01.2017

Международный детско-юношеский турнир по футболу TURKISH HOLIDAY SPRING EDITION 2017

Даты проведения: 21.03. – 27.03.2017

Место проведения: Алания/Анталия/Турция

5* гостиницы Eftalia Hotels

Возрасты: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года рождения

Организаторы: ДФЛ России и Евима Футбол – Болгария



Контактная информация:

Телефон: +7 (499) 763-69-52, +7 (499) 161-06-68; Факс:+7 (499) 763-69-53, +7 (499) 161-06-68, e-mail:

Тел.+359 879669565, +359 878180473, факс +359 66 800548, e-mail:

www.evimafootball.com



04.01.2017

Супер-турниры по мини-футболу для детей в Санкт-Пететбурге!

Приглашаем Вас принять участие в Традиционных турнирах по мини-футболу для детей в г. Санкт-Петербурге:

1. SoccerCup Futsal

13.12.-15.12.2-17г.

Возрастные категории: 2007, 2008, 2009, 2010 г.р.

2. Открытое Первенство Красносельского района г. С-Петербурга

03.02.-05.02.2017г.

Возрастные категории: 2005, 2006, 2009 г.р.



Достойный уровень, доступные цены. Команды-участницы из разных уголков России (Хабаровск, Оренбург, Саратов, Москва и Московская область и многие другие). Клубам, приезжающим по нескольким возрастам – скидки!!! Мы вас ждем!!!



Санкт-Петербург

Тел. для справок: 89219536025

soccercup@mail.ru

www.soccercups.ru

Контактное лицо: Михаил



04.01.2017

III Международный турнир по футболу среди детско-юношеских команд 2004 года рождения «Зимний Петербург – 2017»



Уважаемые Тренеры, Футболисты и Родители.

Приглашаем Вас принять участие в III Международном турнире по футболу среди детско-юношеских команд 2004 года рождения «Зимний Петербург – 2017» в городе Санкт-Петербург с 03.01.17-08.01.17 (период зимних каникул). Заезд иногородних команд 02.01.17.

В турнире традиционно принимают участие команды из Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, Рыбинска, Тольятти, Астрахани, Белгорода, Череповца, Таллина, Риги, а так же из других городов и стран СНГ.

ВСЕ ИГРЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В КРЫТОМ МАНЕЖЕ!

ДВОРЕЦ СПОРТИВНЫХ ИГР «Зенит» ( ул.Бутлерова д.9)



Возрастные категории:

2004 год рождения – 2 тайма по 30 минут



Тел.+79062453332 – Архипов Кирилл Сергеевич

Тел.+79117651307 - Якушев Юрий Владимирович

Тел. +79110015355 – Егоров Андрей Дмитриевич

Электронная почта:

Группа в Вконтакте : vk.com/spb_kidsfootball



В турнире примут участие 8 команд. Каждой команде гарантируется минимум 5 игр. Чтобы получить положение по турниру, просьба писать на эл.почту или вконтакт. По любым возникающим у вас вопросам звоните по телефонам, которые указаны выше.

С уважением, «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА»



04.01.2017

Международный детско-юношеский турнир по футболу EVIMA CUP BANSKO SPRING EDITION 2017



Даты проведения: 12.04. – 16.04.2017

Место проведения: Банско, Болгария

3* и 4* гостиницы

Возрасты: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года рождения

Организаторы: ДФЛ России и Евима Футбол – Болгария



Контактная информация:

Тел.: +7 (499) 763-69-52, +7 (499) 161-06-68; Факс:+7 (499) 763-69-53, +7 (499) 161-06-68, e-mail:

Тел.: +359 879669565, +359 878180473, факс +359 66 800548, e-mail:

www.evimafootball.com



4.01.2017 Приглашение на турнир по футболу "Крымский подснежник-2017"

Приглашаем принять участие в Международном детско-юношеском турнире по футболу "Крымский подснежник 2017" в г. Евпатория, на берегу Черного моря. Турнир проводится на спортивных базах Центр спорта "Эволюция" и ОЛЦ "Северный" на 3 полях с натуральной травой и 3 полях с искусственным покрытием. Корпуса для проживания находятся в 50-150 метрах от футбольных полей. Сроки проведения: с 21 марта по 31 марта 2017 г. Участвуют возраста: 2000 (U17), 2001 (U16), 2002 (U15), 2003 (U14), 2004 (U13), 2005 (U12), 2006 (U11), 2007 (U10), 2008 (U9), 2009 (U8), 2010 (U7) (Приглашаются команды хорошего уровня). Самые низкие цены в Крыму (Бонусы!). Тел.:+7 (978) 855-51-29 / Факс: +7(36569) 2-21-29 / tihonovichpetr@mail.ru / http://podsneznik-evp.ru/



4.01.2017 ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ В МИНСКЕ В ФЕВРАЛЕ (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

Приглашаем принять участие в Международном детском турнире по футболу “Наше будущее 2017”, который пройдет в столице Республики Беларусь г. Минск, в футбольном манеже, с 16 февраля по 25 февраля 2017 года. ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА: 16 – 18 февраля 2017 г. – юноши 2005, 2006 г.р.; 23 – 25 февраля 2017 г. – юноши 2007, 2008, 2009 г.р. Количество мест ограничено. Мы будем рады видеть Ваши команды как участников турнира! Вся информация на сайте http://bonchance.by/tours/tour?id=3315 или по тел. +375 29 661 18 25 или http://www.footbik.by/nashe-budushhee/

Минск/Беларусь



Приглашение на соревнования, подробнее Спортивно-оздоровительный лагерь 28.12.2016 Учебно - тренировочные сборы по футболу в Тамбове с организацией мини - турниров и спаррингов

В Тамбове построен современный футбольный спортивный комплекс , включающий три стандартных поля и учебно - восстановительный центр , включающий современный тренажерный зал , кабинеты для разбора игр , сауну , медицинский кабинет. Есть возможность провести сборы в нашем городе. Размещение в "Амакс" парк - отеле в сосновом лесу , рядом с естественным водоемом( место размещения недалеко от центра города) . У нас очень приемлемые цены , оптимальное сочетание " цена - качество". Организация спаррингов и футбольных турниров во время сборов( согласование заранее).

Тамбов



Спортивно-оздоровительный лагерь Поиск работы и размещение вакансий в спортивном секторе 31.12.2016 Ищу работу

Работаю тренером по художественной гимнастике более 4-ех лет в Казахстане. КМС. Многократный призёр республики Казахстан.

Степногорск



Поиск работы и размещение вакансий в спортивном секторе, подробнее 9.12.2016Добрый день,нас зовут Светлана и Александр,мы действующие танцоры,Sкласс,кандидаты в Мастера спорта.Объявляем набор в детские группы(3-5),средние (7-10)и старшие(10-15) В программу входят групповые тренировки,растяжка и общая физическая подготовка(3000 рублей в месяц)Индивидуальные занятия( 1500р)Так же,есть набор во взрослую школу танцев.Все подробности по телефону или на почту!!!!г.МоскваМосква25.11.2016Проводится набор детей в группы начальной подготовки по прыжкам на батуте и прыжкам на акробатической дорожке. Принимаются мальчики и девочки с 3 до 10 лет. Групповые и индивидуальные занятия. Подробную информацию вы можете узнать предварительно позвонив по телефону.Санкт-Петербург16.12.2016Здраствуйте , меня зовут Павел, мне 19 лет, живу в Чувашии г. Канаш, хочу попасть в какой нибудь клуб, мой рост играю я в полузащите или наподающий , мой рост 172 см, участвовал на чемпионате чувашии , игралза школу и за училище, буду рад если пригласят за какой нибудь клуб )Канаш04.01.2017Даты проведения: 21.03. – 27.03.2017Место проведения: Алания/Анталия/Турция5* гостиницы Eftalia HotelsВозрасты: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года рожденияОрганизаторы: ДФЛ России и Евима Футбол – БолгарияКонтактная информация:Телефон: +7 (499) 763-69-52, +7 (499) 161-06-68; Факс:+7 (499) 763-69-53, +7 (499) 161-06-68, e-mail: dfliga@bk.ru Тел.+359 879669565, +359 878180473, факс +359 66 800548, e-mail: office@evimafootball.com www.evimafootball.com04.01.2017Приглашаем Вас принять участие в Традиционных турнирах по мини-футболу для детей в г. Санкт-Петербурге:13.12.-15.12.2-17г.Возрастные категории: 2007, 2008, 2009, 2010 г.р.03.02.-05.02.2017г.Возрастные категории: 2005, 2006, 2009 г.р.Достойный уровень, доступные цены. Команды-участницы из разных уголков России (Хабаровск, Оренбург, Саратов, Москва и Московская область и многие другие). Клубам, приезжающим по нескольким возрастам – скидки!!! Мы вас ждем!!!Санкт-ПетербургТел. для справок:Контактное лицо: Михаил04.01.2017Уважаемые Тренеры, Футболисты и Родители.Приглашаем Вас принять участие в III Международном турнире по футболу среди детско-юношеских команд 2004 года рождения «Зимний Петербург – 2017» в городе Санкт-Петербург с 03.01.17-08.01.17 (период зимних каникул). Заезд иногородних команд 02.01.17.В турнире традиционно принимают участие команды из Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, Рыбинска, Тольятти, Астрахани, Белгорода, Череповца, Таллина, Риги, а так же из других городов и стран СНГ.ВСЕ ИГРЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В КРЫТОМ МАНЕЖЕ!ДВОРЕЦ СПОРТИВНЫХ ИГР «Зенит» ( ул.Бутлерова д.9)2004 год рождения – 2 тайма по 30 минутТел.+79062453332 – Архипов Кирилл СергеевичТел.+79117651307 - Якушев Юрий ВладимировичТел. +79110015355 – Егоров Андрей ДмитриевичЭлектронная почта: spbkidsfootball@mail.ru Группа в Вконтакте : vk.com/spb_kidsfootballВ турнире примут участие 8 команд. Каждой команде гарантируется минимум 5 игр. Чтобы получить положение по турниру, просьба писать на эл.почту или вконтакт. По любым возникающим у вас вопросам звоните по телефонам, которые указаны выше.С уважением, «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА»04.01.2017Даты проведения: 12.04. – 16.04.2017Место проведения: Банско, Болгария3* и 4* гостиницыВозрасты: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года рожденияОрганизаторы: ДФЛ России и Евима Футбол – БолгарияКонтактная информация:Тел.: +7 (499) 763-69-52, +7 (499) 161-06-68; Факс:+7 (499) 763-69-53, +7 (499) 161-06-68, e-mail: dfliga@bk.ru Тел.: +359 879669565, +359 878180473, факс +359 66 800548, e-mail: office@evimafootball.com www.evimafootball.com4.01.2017Приглашаем принять участие в Международном детско-юношеском турнире по футболу "Крымский подснежник 2017" в г. Евпатория, на берегу Черного моря. Турнир проводится на спортивных базах Центр спорта "Эволюция" и ОЛЦ "Северный" на 3 полях с натуральной травой и 3 полях с искусственным покрытием. Корпуса для проживания находятся в 50-150 метрах от футбольных полей. Сроки проведения: с 21 марта по 31 марта 2017 г. Участвуют возраста: 2000 (U17), 2001 (U16), 2002 (U15), 2003 (U14), 2004 (U13), 2005 (U12), 2006 (U11), 2007 (U10), 2008 (U9), 2009 (U8), 2010 (U7) (Приглашаются команды хорошего уровня). Самые низкие цены в Крыму (Бонусы!). Тел.:+7 (978) 855-51-29 / Факс: +7(36569) 2-21-29 / tihonovichpetr@mail.ru / http://podsneznik-evp.ru/4.01.2017Приглашаем принять участие в Международном детском турнире по футболу “Наше будущее 2017”, который пройдет в столице Республики Беларусь г. Минск, в футбольном манеже, с 16 февраля по 25 февраля 2017 года. ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА: 16 – 18 февраля 2017 г. – юноши 2005, 2006 г.р.; 23 – 25 февраля 2017 г. – юноши 2007, 2008, 2009 г.р. Количество мест ограничено. Мы будем рады видеть Ваши команды как участников турнира! Вся информация на сайте http://bonchance.by/tours/tour?id=3315 или по тел. +375 29 661 18 25 или http://www.footbik.by/nashe-budushhee/Минск/Беларусь28.12.2016В Тамбове построен современный футбольный спортивный комплекс , включающий три стандартных поля и учебно - восстановительный центр , включающий современный тренажерный зал , кабинеты для разбора игр , сауну , медицинский кабинет. Есть возможность провести сборы в нашем городе. Размещение в "Амакс" парк - отеле в сосновом лесу , рядом с естественным водоемом( место размещения недалеко от центра города) . У нас очень приемлемые цены , оптимальное сочетание " цена - качество". Организация спаррингов и футбольных турниров во время сборов( согласование заранее).Тамбов31.12.2016Работаю тренером по художественной гимнастике более 4-ех лет в Казахстане. КМС. Многократный призёр республики Казахстан.Степногорск Бассейны Санкт-Петербурга. Где заняться плаванием в Петербурге

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