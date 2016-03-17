Молодежный, детско-юношеский спорт, новости, спортшколы 
Спортивные школы
Спортивные школы

Спорт объекты и организации
Новости спорта
Новости спорта

События

Развитие спорта
Спортивные сайты
Спортивный каталог

Объявления

 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ, ЧМ по хоккею 2017, молодежка

27 декабря
Россия - Канада 3-5

28 декабря
Россия - Латвия 9-1

29 декабря
Россия - США 2-3

1 января
Россия - Словакия 2-0

Четвертьфиналы, 2 января
Россия - Дания 4-0

Полуфинал, 4 января
Россия - США
Швеция - Канада

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017, Канада, с 26 декабря по 5 января

23.12.2016

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017 пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

По результатам группового предварительного этапа из каждой группы выходят в четвертьфинал по четыре команды.

Групповой раунд молодежный ЧМ по хоккею с шайбой 2017

Группа A
Швеция  12
Дания  6
Чехия 5
Швейцария 4
Финляндия 3

Группа B
США  12
Канада 9
Россия  6
Словакия 3
Латвия 0

Даты игр сборной России:

27 декабря
Россия - Канада  3-5

28 декабря
Россия - Латвия 9-1

29 декабря
Россия - США 2-3

1 января
Россия - Словакия  2-0

Четвертьфиналы, 2 января
Дания - Россия  0-4
США - Швейцария  3-2

Швеция - Словакия  8-3
Канада - Чехия  5-3

Полуфиналы,  4 января

Россия - США
Швеция - Канада

abcSport.ru - твоя дорога в спорте


abcSport.ru: События

События

Первенство России по фигурному катанию среди девушек и юношей, В. Новгород, 1-4 апреля 2016

17.03.2016
В Великом Новгороде в СК "Спорт-Индустрия" с 1 по 4 апреля 2016 года пройдет первенство России по фигурному катанию среди девушек и юношей старшего возраста. далее

Первенство Европы по биатлону среди юниоров, Поклюка, 17-20 марта 2016

17.03.2016
Первенство Европы по биатлону среди юниоров пройетд в словенской Поклюке с 17 марта 2016 далее

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, Венгрия, с 14 по 20 марта 2016 года

28.01.2016
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров пройдет в Венгрии, в городе Дебрецен с 14 по 20 марта 2016 года. далее

abcSport.ru: События

Cпорт на abcSport.ru


сегодня...
Бадминтон

Баскетбол

Бильярд

Бокс

Боулинг

Велоспорт

Виды единоборств

Водное поло

Волейбол

Гандбол

Горнолыжный спорт и сноуборд

Дзюдо

Конный спорт

Конькобежный спорт и шорт-трек

Легкая атлетика

Лыжные гонки и биатлон

Мото и автоспорт

Плавание, синхронное плавание, прыжки в воду

Спортивная гимнастика

Стрелковый спорт

Танцы, Аэробика, Фитнес

Теннис

Теннис настольный

Технические виды спорта

Тяжелая атлетика

Фехтование

Фигурное катание

Футбол

Хоккей

Хоккей с мячом

Художественная гимнастика

Шахматы и шашки

Экстремальные виды

Интернет-магазины
Продажа беговых дорожек в магазине sporthome.ru.

В мире спорта

Обувь для бадминтона

30.12.2016
Специально созданная для бадминтона обувь all4tennis известных брендов. Приемлемые цены и высокое качество позволят совершить покупку быстро и во время тренировок больше не ощущать дискомфорт и усталость ног. далее

История развития сервиса YouDo

21.12.2016
Изначально проект YouDo представлял собой сервис, который отличался от того, что есть на сегодняшний день. Сейчас на просторах ресурса можно свободно найти исполнителя на выполнение любой работы. далее

Почему полезно заниматься фигурным катанием?

20.12.2016
Вся польза фигурного катания для здоровья, физического и психологического развития спортсмена. далее



Новости спорта
12.12.2016 Командный чемпионат Московской области по шахматам прошел в Серпуховском районе
С 9 по 11 декабря в Серпуховском районе проходил Командный чемпионат Московской области по шахматам среди городов и районов. За шахматной доской встретились более 170 спортсменов, самому младшему из которых 9 лет. далее

12.12.2016 Кроссфит. Интенсивные тренировки
Некоторые считают кроссфит лучшим видом спорта, некоторые его критикуют, а истина находиться где-то посередине. Uлавная фишка кроссфита – это его разнообразие и высокая интенсивность. далее

11.12.2016 Три золота из четырех в финале Гран-При по фигурному катанию среди юниоров
Отлично выступили наши юные фигуристы в финальном турнире Гран-При в Марселе. Три золота из четырех в активе российской команды. далее

Новости спорта

Спортивные сборы в Греции


   
подписаться  отказ
В рассылке: новости, объявления о поиске спортивной школы для занятий, вакансии в спортивном секторе, приглашение на соревнования...
Периодичность 2-3 раза в месяц

Специализированная СДЮШОР №1
Москва
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Московского городского дворца творчества детей и юношества. Входит в число ведущих спортивных учебных заведений Москвы. Подготовлено свыше 200 мастеров спорта СССР и России по гандболу и художественной гимнастике.
Спортивные школы


    

Расширенный поиск



Информационная поддержка спортивных мероприятий


Вашему вниманию:
«Гринъ» - современная гостиница для спортсменов в Московской области. Собственные сауна, солярий, бассейн.


турнир по футболу arena evpatoria cup

Набор спортивных групп

9.12.2016  Хореография для детей.Спортивно-Бальные танцы
Добрый день,нас зовут Светлана и Александр,мы действующие танцоры,Sкласс,кандидаты в Мастера спорта.Объявляем набор в детские группы(3-5),средние (7-10)и старшие(10-15) В программу входят групповые тренировки,растяжка и общая физическая подготовка(3000 рублей в месяц)Индивидуальные занятия( 1500р)Так же,есть набор во взрослую школу танцев.Все подробности по телефону или на почту!!!!г.Москва
Москва

25.11.2016  Набор в группы начальной подготовки по прыжкам на батуте
Проводится набор детей в группы начальной подготовки по прыжкам на батуте и прыжкам на акробатической дорожке. Принимаются мальчики и девочки с 3 до 10 лет. Групповые и индивидуальные занятия. Подробную информацию вы можете узнать предварительно позвонив по телефону.
Санкт-Петербург

Ищу спортивные школы, секции, команды

16.12.2016  Готов играть в футбол
Здраствуйте , меня зовут Павел, мне 19 лет, живу в Чувашии г. Канаш, хочу попасть в какой нибудь клуб, мой рост играю я в полузащите или наподающий , мой рост 172 см, участвовал на чемпионате чувашии , игралза школу и за училище, буду рад если пригласят за какой нибудь клуб )
Канаш

Приглашение на соревнования

04.01.2017
Международный детско-юношеский турнир по футболу TURKISH HOLIDAY SPRING EDITION 2017
Даты проведения: 21.03. – 27.03.2017
Место проведения: Алания/Анталия/Турция
5* гостиницы Eftalia Hotels
Возрасты: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года рождения
Организаторы: ДФЛ России и Евима Футбол – Болгария

Контактная информация:
Телефон: +7 (499) 763-69-52, +7 (499) 161-06-68; Факс:+7 (499) 763-69-53, +7 (499) 161-06-68, e-mail: dfliga@bk.ru
Тел.+359 879669565, +359 878180473, факс +359 66 800548, e-mail: office@evimafootball.com
www.evimafootball.com

04.01.2017
Супер-турниры по мини-футболу для детей в Санкт-Пететбурге!
Приглашаем Вас принять участие в Традиционных турнирах по мини-футболу для детей в г. Санкт-Петербурге:
1. SoccerCup Futsal
13.12.-15.12.2-17г.
Возрастные категории: 2007, 2008, 2009, 2010 г.р.
2. Открытое Первенство Красносельского района г. С-Петербурга
03.02.-05.02.2017г.
Возрастные категории: 2005, 2006, 2009 г.р.

Достойный уровень, доступные цены. Команды-участницы из разных уголков России (Хабаровск, Оренбург, Саратов, Москва и Московская область и многие другие). Клубам, приезжающим по нескольким возрастам – скидки!!! Мы вас ждем!!!

Санкт-Петербург
Тел. для справок: 89219536025
soccercup@mail.ru
www.soccercups.ru
Контактное лицо: Михаил

04.01.2017
III Международный турнир по футболу среди детско-юношеских команд 2004 года рождения «Зимний Петербург – 2017»

Уважаемые Тренеры, Футболисты и Родители.
Приглашаем Вас принять участие в III Международном турнире по футболу среди детско-юношеских команд 2004 года рождения «Зимний Петербург – 2017» в городе Санкт-Петербург с 03.01.17-08.01.17 (период зимних каникул). Заезд иногородних команд 02.01.17.
В турнире традиционно принимают участие команды из Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, Рыбинска, Тольятти, Астрахани, Белгорода, Череповца, Таллина, Риги, а так же из других городов и стран СНГ.
ВСЕ ИГРЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В КРЫТОМ МАНЕЖЕ!
ДВОРЕЦ СПОРТИВНЫХ ИГР «Зенит» ( ул.Бутлерова д.9)

Возрастные категории:
2004 год рождения – 2 тайма по 30 минут

Тел.+79062453332 – Архипов Кирилл Сергеевич
Тел.+79117651307 - Якушев Юрий Владимирович
Тел. +79110015355 – Егоров Андрей Дмитриевич
Электронная почта: spbkidsfootball@mail.ru
Группа в Вконтакте : vk.com/spb_kidsfootball

В турнире примут участие 8 команд. Каждой команде гарантируется минимум 5 игр. Чтобы получить положение по турниру, просьба писать на эл.почту или вконтакт. По любым возникающим у вас вопросам звоните по телефонам, которые указаны выше.
С уважением, «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА»

04.01.2017
Международный детско-юношеский турнир по футболу EVIMA CUP BANSKO SPRING EDITION 2017

Даты проведения: 12.04. – 16.04.2017
Место проведения: Банско, Болгария
3* и 4* гостиницы
Возрасты: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года рождения
Организаторы: ДФЛ России и Евима Футбол – Болгария

Контактная информация:
Тел.: +7 (499) 763-69-52, +7 (499) 161-06-68; Факс:+7 (499) 763-69-53, +7 (499) 161-06-68, e-mail: dfliga@bk.ru
Тел.: +359 879669565, +359 878180473, факс +359 66 800548, e-mail: office@evimafootball.com
www.evimafootball.com

4.01.2017  Приглашение на турнир по футболу "Крымский подснежник-2017"
Приглашаем принять участие в Международном детско-юношеском турнире по футболу "Крымский подснежник 2017" в г. Евпатория, на берегу Черного моря. Турнир проводится на спортивных базах Центр спорта "Эволюция" и ОЛЦ "Северный" на 3 полях с натуральной травой и 3 полях с искусственным покрытием. Корпуса для проживания находятся в 50-150 метрах от футбольных полей. Сроки проведения: с 21 марта по 31 марта 2017 г. Участвуют возраста: 2000 (U17), 2001 (U16), 2002 (U15), 2003 (U14), 2004 (U13), 2005 (U12), 2006 (U11), 2007 (U10), 2008 (U9), 2009 (U8), 2010 (U7) (Приглашаются команды хорошего уровня). Самые низкие цены в Крыму (Бонусы!). Тел.:+7 (978) 855-51-29 / Факс: +7(36569) 2-21-29 / tihonovichpetr@mail.ru / http://podsneznik-evp.ru/

4.01.2017  ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ В МИНСКЕ В ФЕВРАЛЕ (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
Приглашаем принять участие в Международном детском турнире по футболу “Наше будущее 2017”, который пройдет в столице Республики Беларусь г. Минск, в футбольном манеже, с 16 февраля по 25 февраля 2017 года. ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА: 16 – 18 февраля 2017 г. – юноши 2005, 2006 г.р.; 23 – 25 февраля 2017 г. – юноши 2007, 2008, 2009 г.р. Количество мест ограничено. Мы будем рады видеть Ваши команды как участников турнира! Вся информация на сайте http://bonchance.by/tours/tour?id=3315 или по тел. +375 29 661 18 25 или http://www.footbik.by/nashe-budushhee/
Минск/Беларусь

Спортивно-оздоровительный лагерь

28.12.2016  Учебно - тренировочные сборы по футболу в Тамбове с организацией мини - турниров и спаррингов
В Тамбове построен современный футбольный спортивный комплекс , включающий три стандартных поля и учебно - восстановительный центр , включающий современный тренажерный зал , кабинеты для разбора игр , сауну , медицинский кабинет. Есть возможность провести сборы в нашем городе. Размещение в "Амакс" парк - отеле в сосновом лесу , рядом с естественным водоемом( место размещения недалеко от центра города) . У нас очень приемлемые цены , оптимальное сочетание " цена - качество". Организация спаррингов и футбольных турниров во время сборов( согласование заранее).
Тамбов

Поиск работы и размещение вакансий в спортивном секторе

31.12.2016  Ищу работу
Работаю тренером по художественной гимнастике более 4-ех лет в Казахстане. КМС. Многократный призёр республики Казахстан.
Степногорск

Бассейн Петербург
Бассейны Санкт-Петербурга. Где заняться плаванием в Петербурге

Где поиграть в настольный теннис в Санкт-Петербурге

Ледовые катки


Отдых на Байкале с детьми
Rambler's Top100
О портале
Сотрудничество
Пресс-релизы
Реклама на abcSport.ru


Copyright © 2004-2017
AMORI Group, интернет-реклама, продвижение